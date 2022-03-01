Під Києвом підбили 2 російські вертольоти: момент потрапив на відео

У мережі з'явилися відео точної роботи захисників України по ворожих вертольотах.

Близько 17 російських вертольотів, за підрахунками автора відео, кружляли над водоймою. 2 з них українським військовим вдалося підбити, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Емоції автора відео, який спостерігав за процесом, – безцінні.

Під Києвом підбили дві ворожі "пташки": дивіться відео

По ворожих літаках та гелікоптерах працюють системи ППО, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, а також українські винищувачі. Справжнім героєм уже став наш пілот, відомий як "Привид Києва". На його рахунку понад 10 збитих літаків.

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