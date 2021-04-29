Вимагав 5 тисяч доларів хабаря: на Київщині затримали керівника пансіонату

Правоохоронці під Києвом затримали на хабарі керівника державного соціально-медичного закладу для літніх людей. Чиновник вимагав 5 тисяч доларів за розміщення людини похилого віку.

Чоловіка затримали 28 квітня під час одержання хабаря. При отриманні грошей чиновник спробував позбутися від них.

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За даними слідства, керівник пансіонату вимагав і отримав від людини похилого віку хабар у розмірі 5 тисяч доларів за надання можливості постійно проживати в соціально-медичному закладі з повним забезпеченням і безперешкодне проходження відповідної комісії.

Яке покарання світить чиновнику

Чоловіка затримали за статтею 368 про отримання неправомірної вигоди службовою особою. Якщо провину чиновника доведуть у суді, йому може загрожувати:

від 5 до 10 років позбавлення волі ;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

конфіскація майна.

Наразі вирішується питання про пред'явлення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі встановлюють інших можливих спільників чиновника.