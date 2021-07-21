Під Кримом ЗСУ навели ракети на умовні ворожі літаки: відео

ЗСУ тренували бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів "Бук". Навчання провели на межі з окупованим Кримом.

Участь у тактичних навчаннях взяли підрозділи ППО, що виконують завдання на межі з окупованим півостровом. Військові тренувались відбивати авіаудар умовного противника.

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Військові тренували відбивати авіаудар умовного противника

Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей,

– наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєв.

Генерал-лейтенант наголосив, що на завершення особовий склад виконав умовні пуски по повітряних цілях. Таким чином, від авіадуру прикрили важливі об'єкти інфраструктури.

Підрозділ, за словами Наєва, з навчаннями впорався добре. Адже практичні завдання виконували у незнайомій місцевості за складної обстановки.

Дивіться відео з навчань на межі з окупованим Кримом:

На початку червня неподалік Криму тренувались сапери

Зазначимо, що українські військові часто проводять тренування неподалік окупованого півострова. Так на початку червня свої навички вдосконалювали саперно-інженерні підрозділи. Вони умовно встановлювали протитанкові мінні поля.