Під Кропивницьким зник ветеран АТО: усі речі вдома, окрім банківської карти

Під Кропивницьким пропав безвісти 42-річний Сергій Ільющенков. 11 травня він поїхав до автошколи у місті Знам'янка. Втім, у той день чоловік так там і не з'явився. Пошуки тривають вже понад тиждень.

Ільющенков – ветеран АТО, після повернення зі Сходу він працював у військовій частині А1201 на Кіровоградщині. Про зникнення бійця заявила його дружина Ірина.

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Хроніка подій у день зникнення

11 травня о 10:00 військовий прийшов додому після чергування на роботі. Якийсь час відпочивав, а ближче до обіду виїхав велосипедом до місцевої автошколи, у якій навчався.

Ільющенков сказав своїй тещі, що в автошколі попросили його прийти на 12:00. Він вийшов з дому, проте майже одразу повернувся. Пояснив, що забув ключ від протиукрадного замка.



Сергій Ільющенков з дружиною Іриною / Фото з сімейного архіву

Після цього чоловік сів на велосипед та поїхав, відтоді рідні його не бачили. Ввечері того дня вони поїхали до автошколи, адже переживали, що він не повернувся.

Там нам сказали, що жодних занять того дня у них не було, і його там не бачили,

– розповіла дружина військового.

Й додала, що усі найважливіші особисті речі Ільющенков залишив вдома. Мовиться про паспорт, військове посвідчення, одяг, годинник, а також телефон.

Водночас вона не може знайти його банківську картку. Проте, аби перевірити рахунки чоловіка та з'ясувати, чи був там рух коштів, потрібне рішення суду.

Пошуки тривають вже 9 днів

Сім'я військового вже звернулася до правоохоронців, вони оформили заяву про зникнення. Перевірили посадки, покинуті будівлі й ліс поруч з будинком, але результатів – жодних.

За словами Ільющенкової, у соцмережі незнайома жінка написала під її дописом, що в іншому районі області знайшли тіло повішеного чоловіка з велосипедом.

Проте слідча, яка веде цю справу, повідомила, що це – інша людина. Дружина наголосила, що не помічала за чоловіком думок про самогубство, він був спокійним.