Під Львовом потяг зіткнувся з мікроавтобусом

На Львівщині на переїзді потяг в'їхав у мікроавтобус. На щастя, постраждалих серед пасажирів транспортного засобу та співробітників залізниці немає.

Про ДТП повідомили на офіційній сторінці Укрзалізниці. У зв'язку з цим відбудеться затримка потяга на півтори години.

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ДТП сталася на переїзді під Львовом

В Укрзалізниці зазначають, що дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переході на дільниці Оброшине – Львів. Там потяг в'їхав у мікроавтобус Renault, який перевозив гуманітарну допомогу.

У зв'язку з цим потяг 46/45, який курсує за маршрутом Ужгород – Краматорськ, прибуде до пункту призначення із затримкою на півтори години.

Повідомляється, що серед пасажирів мікроавтобуса, а також поїзної бригад постраждалих немає. Натомість видно, що потяг добряче понищив передню частину автомобіля.

В Укрзалізниці просять водіїв бути максимально пильними на переїздах. Особливо на тих, які не регулюються. Це може врятувати їхнє життя.

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