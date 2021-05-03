Під Маріуполем 18-річний хлопець підірвався на власному городі, – ЗМІ

У селі Новоселівка Друга, що під Маріуполем, трапився нещасний випадок. 18-річний юнак підірвався на невідомому вибуховому пристрої на своєму городі.

Інцидент трапився, коли він садив картоплю на Великдень. Вибуховий пристрій здетонував, коли хлопець випадково зачепив його лопатою.

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Потерпілий отримав численні рвані рани лівої кисті, нігтьову фалангу лівої кисті довелося ампутувати. Його госпіталізували в Обласну лікарню інтенсивного лікування.

Інші схожі випадки

Наприкінці березня на Луганщині місцевий мешканець підірвався на вибуховому пристрої у сараї. Це сталося в селі Оріхове-Донецьке, яке межує з окупованою територією.

Потерпілого госпіталізували, у нього – мінно-вибухова травма, осколкові поранення лівої кисті та лівої гомілки. Правоохоронці кваліфікували цю справу як теракт.

А у квітні на Донеччині чоловік наїхав трактором на невстановлений вибуховий пристрій, інцидент трапився біля селища Гнутове. На щастя, отримані ушкодження не загрожують його життю.

Інцидент трапився, коли мешканець села Саханка виконував сільськогосподарські роботи на полі. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.