Під Маріуполем українські оборонці знищили 15 окупантів, ще 2 взяли в полон

Нині, 12 березня, прикордонники у своєму секторі відповідальності мужньо відбили наступ ворожої групи.

Захисники мужньо стримують наступ російського війська – в результаті бою 15 російських військовослужбовців ліквідували, а двох полонили.

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Решта "орків" просто втекли.

Попри те, що з підрозділами в Маріуполі не завжди є зв'язок, прикордонники, які захищають місто переконують, що їх бойовий дух високий і вони разом з побратимами зі ЗСУ, НГУ та інших сил оборони відчувають підтримку містян і всіма силами готові боронити їх і Україну,

– йдеться в повідомленні.

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