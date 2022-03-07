Під Маріуполем українські захисники знищили цілу танкову роту противника
7 березня 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:Штаб ООС
Рашисти продовжують зазнавати серйозних та катастрофічних втрат. Під Маріуполем наші захисники розгромили танкову групу противника.
Крім танків, наші захисники знищили 6 броньованих машин та бдлизько 40 окупантів. Наші воїни продовжують тримати оборону міста від загарбників.
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Також до рук наших захисників потрапила вороша документація. Серед документів – список особового складу уже знищеної роти.
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