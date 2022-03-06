Під Маріуполем йдуть бої, тому гуманітарний коридор поки малоймовірний, – Геращенко

Радник глави МВС Антон Геращенко розповів про ситуацію в Маріуполі та чи є зараз можливість організувати гуманітарний коридор.

Я говорив з Вадимом Бойченко. Зараз в Маріуполі тривають бої. Тому я дуже сумніваюсь, що російські окупанти витримають свої обов'язки, які вони взяли на себе щодо гуманітарного коридору,

– сказав Геращенко.

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За його словами, у Маріуполі відсутній стільниковий зв'язок, тому невідомо як передавати маріупольцям необхідну і важливу інформацію, допомогти можуть радіоточки, передає 24 канал.

Але допоки там не затихнуть вистріли, допоки не зупиняться російські окупанти, то, ймовірно, не вдасться виводити людей.

Але давайте скажемо прямо, у російських окупантів немає військових успіхів на Україні. Вони за три дні хотіли оточити Київ, щоб столиця здалась. Але цього не було і не буде. В них не вдалось нічого зробити з героїчним Харковом,

– додав Геращенко.

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