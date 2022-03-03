Під Миколаєм велика група окупантів здалася у полон: ексклюзивні фото та відео
Російські окупанти продовжують атакувати Миколаїв, але місто не лише відбиває напади, а ще й дає гідну відповідь. У підсумку вороги добровільно складають зброю.
Так, група російських солдатів вирішила здатися українським військовим, повідомляє 24 канал. До окупантів дійшло, що насправді тут їх ніхто не радий бачити, адже вони – не "визволителі", а загарбники.
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Одному із полонених усього 21 рік. Солдат родом із Мурманська, але служив по контракту в Криму. На "спецоперацію" в Україні він прибув 24 лютого 2022 року разом із колоною техніки.
У своєму відеозверненні він попросив маму забрати його та донести іншим правду про напад Росії. Полонений солдат також попросив вибачення в українців.
Зізнання та вибачення полоненого росіянина: дивіться відео
Ще один солдат зателефонував своїй матері та розповів, що здався у полон. Він наголосив: до нього гуманно ставляться. Полонений також попросив маму звернутися до Союзу комітетів солдатських матерів Росії, аби його внесли в список на повернення.
Бомбимо ми… Нас взагалі тут не раді бачити. Передай іншим, щоб сюди не їхали, – сказав солдат.
Полонений телефонує до своєї матері: дивіться відео
Російські солдати добровільно здалися у полон
Нагадаємо, що Міноборони України за підтримки міжнародної ІТ-спільноти пропонує російським солдатам вибір: загинути на загарбницькій війні або отримати повну амністію і 5 мільйонів рублів компенсації.
Росіяни склали зброю: відео з полоненими
Окупанти можуть здатися Збройним силам України, Силам територіальної оборони України, Національній поліції України, Службі безпеки України. У Міноборони підготували інструкцію для охочих здатися в полон. Їм потрібно:
- відкинути зброю убік
- стати прямо
- підняти вгору руки або білий прапор
- голосно кричати "Здаюся!" або кодове слово "Мільйон!".
Російський військовий здався у полон / Фото 24 каналу
Документи полоненого контрактника / Фото 24 каналу
Солдат служив в окупованому Криму / Фото 24 каналу
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