Під Миколаєвом окупанти просто покидали техніку серед поля й повтікали: цікаве відео
Джерело:Сухопутні війська ЗС України
Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. Однак з початку війни у їхніх лавах сталася деморалізація. Все частіше окупанти лишають свою техніку та втікають.
Українські захисники завдають ворогам нищівних втрат. З початку війни вони ліквідували понад 11 тисяч загарбників.
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Окупанти залишили свою техніку і втекли
Уся Україна героїчно бореться з російськими загарбниками. Попри свої очікуванні та обіцянки уряду Росії, ворогів зустрічають не з квітами, а зі зброєю та вигуками, щоб вони забиралися геть.
Через масштабні втрати, відсутність палива та їжі ворожі військові все частіше почали втікати. Вони залишають свою техніку та намагаються заховатися в лісах чи здатися в полон.
Техніка загарбників стоїть посеред поля:
Зокрема, на Миколаївщині наші захисники знайшли покинуту ворожу техніку. Загарбники лишили її просто посеред поля.
Ну що я вам можу сказати вам, хлопці. Нічого до нас лізти. Ось, всі ви тут,
– зазначив оператор відео.
Він додав, що техніку лишила, ймовірно, десантна бригада. Окупанти втекли, адже українська артилерія б'є точно в ціль.
Дивіться відео, як окупанти лишили свою техніку і втекли:
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