Чи дійсно виробляли С-300 та "Бук" на заводі сільгосптехніки, що горів під Москвою

Під російською Москвою горів завод, на якому нібито виготовляли зенітні ракетні комплекси. Мовиться про Люберецький завод сільськогосподарського машинобудування.

Аналітики зауважили, що завод в місті Любєрци Московської області офіційно припинив роботу ще у 1992 році. Проте на його території різні комерційні структури можуть орендувати ті чи інші приміщення.

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Що відомо про завод, який палав під Москвою

Фахівці зазначили, що першоджерелом повідомлень про пожежу на заводі були російські пабліки. Вони писали, що на території Люберецького заводу сільськогосподарського машинобудування палають будівлі, які орендувала компанія по "виробництву різного роду декорацій".

Мовляв, площа загоряння склала до 3,5 тисячі квадратних метрів. Пожежу нібито локалізували. Фахівці кажуть, що з пожежею на заводі варто бути обережними в оцінках.

Формальна логіка підказує, що завод сільськогосподарського машинобудування навряд чи б міг мати "побічну" спеціалізацію у формі виробництва бодай окремих елементів до систем протиповітряної оборони, не кажучи уже про виготовлення цілісних ЗРК. Бо агромашини радянського зразка або вузли до них та засоби ППО – це принципово різної складності вироби, що уже виключає можливості для "побічного виробництва" саме в такому ракурсу,

– переконані аналітики.

Вони також вважають, що на околицях Москви справді є підприємства оборонно-промислового комплексу, які можуть брати участь у виробництві засобів протиповітряної оборони. Проте фахівці переконані, що мова точно не Люберецький завод.

Аналітики кажуть, що у цьому випадку може мовитись про Московський машинобудівний завод "Авангард", який спеціалізується на виготовленні зенітних ракет до комплексів С-300 та С-400 та належить до структури корпорації "Алмаз-Антей".