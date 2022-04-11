Під Москвою стався вибух газу: двоє людей загинули
11 квітня 2022 , 08:19Читать новость на русском
У місті Ступіно, що в Московській області, стався потужний вибух побутового газу. Унаслідок інциденту 11 квітня вже загинули двоє людей.
7 людей постраждали
Про вибух газу у місті під Москвою пишуть російські ЗМІ. Він цілковито зруйнував два верхні поверхи в одному з будинків міста Ступіно.
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Повністю завалилося перекриття між четвертим і п'ятим поверхами. Всього пошкоджено 8 квартир.
Унаслідок вибуху кількість загиблих зросла до двох людей. За попередніми даними, жертвами стали підліток та дорослий.
Вибух під Москвою / Фото росЗМІ
Повідомляється, що загалом внаслідок вибуху постраждало 7 осіб. Наразі триває розбір завалів.
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