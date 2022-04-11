Під Москвою стався вибух газу: двоє людей загинули

У місті Ступіно, що в Московській області, стався потужний вибух побутового газу. Унаслідок інциденту 11 квітня вже загинули двоє людей.

7 людей постраждали

Про вибух газу у місті під Москвою пишуть російські ЗМІ. Він цілковито зруйнував два верхні поверхи в одному з будинків міста Ступіно.

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Повністю завалилося перекриття між четвертим і п'ятим поверхами. Всього пошкоджено 8 квартир.

Унаслідок вибуху кількість загиблих зросла до двох людей. За попередніми даними, жертвами стали підліток та дорослий.



Вибух під Москвою / Фото росЗМІ

Повідомляється, що загалом внаслідок вибуху постраждало 7 осіб. Наразі триває розбір завалів.

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