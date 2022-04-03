Під Москвою згоріли 4 автівки керівництва центру спецоперацій ФСБ, – Казанський

Сьогодні вночі, 3 квітня, під Москвою одночасно загорілися чотири автомобілі ФСБ. Журналіст Денис Казанський натякає, що це не просто випадковість.

Як зазначили його джерела, наближені до української розвідки, ці автомобілі належали працівникам Центру спеціального призначення ФСБ. Їхня військова частина 35690 розташована в Балашисі Московської області.

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Російські автомобілі горять все частіше

За його словами, за останній час все частіше фіксують навмисні підпали автівок російських чиновників та військових. Нещодавно згоріли авто військових 82-ої радіотехнічної бригади зі Смоленської області та 95-ої радіотехнічної бригади зі Смоленської області.

Російські військові повідомляють про погрози фізичної розправи, у випадку якщо вони погодяться брати участь у війні проти України, – пише Денис Казанський.

Хто саме погрожує російським військовим – журналіст не повідомив.

Як горіли автомобілі ФСБ: дивіться відео

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