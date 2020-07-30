У Києві 30 липня прихильники телеканалу КРТ прийшли з пікетом під стіни Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Там їх зустріли націоналісти з Нацкорпусу та "С14". Між ними виникли сутички.

Під будівлею Нацради перебуває чимало нацгвардійців та поліцейських. Про це повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News.

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Що відомо про акцію прихильників "КРТ" і чому виникли сутички

На акцію вийшов весь колектив телеканалу через погрози Нацради відібрати ліцензію та п'яту поспіль перевірку.

Спочатку акція відбувалась мирно, але згодом сталася штовханина. Націоналісти заявили, що "сепарам" не місце в інформпросторі України.

Поліція втрутилась і розділила групи протестувальників.

Під час штовханини один із активістів Нацкорпусу бризнув сльозоточивим газом в очі прихильнику телеканалу "КРТ".

Дивіться відео сутичок під Нацрадою:

Ще одне відео з місця сутичок:

Через що Нацрада перевіряє КРТ

Антидержавницькі заклики

4 листопада 2019 року в ефірі каналу транслювалася передача "Прайм аналітика" з гостем Валентином Гайдаєм, а 8 листопада 2019 року "ТБУ" з ексдепутатом Євгеном Філіндашем. Як зазначає Нацрада, там поширювалися висловлення, що містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни і насильства тощо.

Парад перемоги у Білорусі

9 травня в ефірі цього телеканалу транслювали парад Перемоги у Мінську. Однак у Нацради до цього показу є претензії технічного, а не змістового характеру. Так, трансляція відбувалася з наявністю на екрані водночас двох логотипів: КРТ і білоруського С. На відміну від білоруської програми, показ параду Перемоги на українському телеканалі супроводжувався плашкою "LIVE". Тобто глядача інформували, що відбувається пряма трансляція.

"День перемоги" Льва Лещенка

8 травня у передачі "Принцип Гольдарба" зафіксовано трансляцію пісні "День Победы" у виконанні Льва Лещенка. Прізвище цього співака міститься в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.