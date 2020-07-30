Під Нацрадою побилися через проросійський канал КРТ: втрутилась поліція – відео
У Києві 30 липня прихильники телеканалу КРТ прийшли з пікетом під стіни Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Там їх зустріли націоналісти з Нацкорпусу та "С14". Між ними виникли сутички.
Під будівлею Нацради перебуває чимало нацгвардійців та поліцейських. Про це повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News.
До теми Український телеканал показував парад перемоги з Москви: Нацрада йде з перевіркою
Що відомо про акцію прихильників "КРТ" і чому виникли сутички
- На акцію вийшов весь колектив телеканалу через погрози Нацради відібрати ліцензію та п'яту поспіль перевірку.
- Спочатку акція відбувалась мирно, але згодом сталася штовханина. Націоналісти заявили, що "сепарам" не місце в інформпросторі України.
- Поліція втрутилась і розділила групи протестувальників.
- Під час штовханини один із активістів Нацкорпусу бризнув сльозоточивим газом в очі прихильнику телеканалу "КРТ".
Дивіться відео сутичок під Нацрадою:
Ще одне відео з місця сутичок:
Через що Нацрада перевіряє КРТ
- Антидержавницькі заклики
4 листопада 2019 року в ефірі каналу транслювалася передача "Прайм аналітика" з гостем Валентином Гайдаєм, а 8 листопада 2019 року "ТБУ" з ексдепутатом Євгеном Філіндашем. Як зазначає Нацрада, там поширювалися висловлення, що містять заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни і насильства тощо.
- Парад перемоги у Білорусі
9 травня в ефірі цього телеканалу транслювали парад Перемоги у Мінську. Однак у Нацради до цього показу є претензії технічного, а не змістового характеру. Так, трансляція відбувалася з наявністю на екрані водночас двох логотипів: КРТ і білоруського С. На відміну від білоруської програми, показ параду Перемоги на українському телеканалі супроводжувався плашкою "LIVE". Тобто глядача інформували, що відбувається пряма трансляція.
- "День перемоги" Льва Лещенка
8 травня у передачі "Принцип Гольдарба" зафіксовано трансляцію пісні "День Победы" у виконанні Льва Лещенка. Прізвище цього співака міститься в переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.