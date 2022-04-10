Під обстріл потрапило селище Пісочин на Харківщині: двоє загиблих
10 квітня 2022 , 22:58Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олега Чернобая
Селище Пісочин у Харківській області 10 квітня обстріляли окупанти. На жаль, двоє людей загинули.
Також внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки. Про це повідомив селищний голова Олег Чернобай.
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На жаль, є двоє загиблих, наших односельців… Приношу щирі співчуття рідним та близьким загиблих… Розділяємо ваш біль,
– написав Чернобай.
Чиновник закликав людей дотримуватись правил безпеки та берегти себе.
Росіяни обстрілюють мирних
Російські загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії та Пісочина, також були сильні обстріли у Золочеві й Дергачах.
Загалом вже відомо про 11 постраждалих мирних жителів. Загинули 10 людей, серед них – 1 дитина.
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