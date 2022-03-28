Під обстріл росіян потрапили волонтери: окупанти гатили з артилерії біля Чернігова

Під артилерійський обстріл окупантів потрапили волонтери. Вони везли вантаж для військових та містян.

Це трапилось 28 березня біля Чернігова. Про це сказала голова асоціації "Лицарський Хрест" та волонтерка Оксана Тунік-Фриз.

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За її словами, команда волонтерів виконувала завдання щодо доправлення життєво необхідного вантажу для мешканців Чернігова.

Вони намагались зробити усе, щоб не залишити без ліків, харчів та іншого як наших військових, так і містян.

У якому стані волонтери

На щастя, усі живі. Однак команда отримала контузії та поранення різного ступеню тяжкості, зокрема важке поранення у черево. Увесь вантаж та автомобілі агресор знищив.

Головне, що всі живі. Одна людина отримала контузію. Два інших хлопці – у важкому стані,

– сказала вона.

Відомо, що одного чоловіка прооперували, він зараз у важкому стані. Інший отримав осколкове поранення середньої тяжкості, йому надали медичну допомогу, він зараз у стабільному стані.

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