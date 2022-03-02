Під обстрілами відновлюють місто: яка зараз ситуація в Маріуполі

У Маріуполі попри загрозу атак ворога, комунальні служби почали працювати. У місті відновлюють електропостачання та мобільний зв'язок.

За словами мера міста Вадима Бойченка, комунальники працюють попри обстріли загарбників. У місті відновили електропостачання, мобільний зв'язок та випекли 26 тонн хліба.

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Сьогодні ми працюємо, наскільки це можливо, на те, щоб була злагоджена робота усіх комунальних служб. Вони сьогодні є героями, які не бояться виходити на вулиці, робити так, щоб все, наскільки це сьогодні можливо, працювало злагоджено,

– заявив Бойченко.

Однак окупанти продовжують цинічно атакувати місто з артилерії, "Градів" та за допомогою ракет. Через це зростає кількість поранених серед мирного населення. Зараз, за словами мера, у лікарнях перебувають 128 мирних мешканців.

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