Під обстріли у Миколаєві потрапила й онкологічна лікарня

Під обстріли у Миколаєві потрапив медичний заклад Миколаївський обласний онкологічний диспансер.

Про це повідомив у фейсбуці начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко.

До теми: Був обстріл житлових кварталів з "Граду" в Миколаєві: є поранений, – Кім

Нападати на слабкого може лише виродок. Про слабкого – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію зі всієї Миколаївської області,

– написав Максим Безносенко.

Начальник обласного управління охорони здоров'я також додав, якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного собі супротивника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії.

З його слів, великої шкоди будівлі не завдали.

Вас може зацікавити: Допоможіть 24 каналу виграти інформаційну війну – дивіться відео