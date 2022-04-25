Під обстріли потрапили 5 залізничних станцій в Україні: є затримка потягів
Джерело:телеграм Олександра Камишіна
Вранці 25 квітня під ворожий обстріл потрапили 5 залізничних станцій у Центральній та Західній Україні. Відомо про постраждалих. Через пошкодження є затримка у русі щонайменше 16 потягів.
Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін. Він зазначив, що наразі всі деталі про кількість постраждалих та масштаб руйнувань уточнюють.
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Відсутня напруга в контактній мережі на певних дільницях
В Укрзалізниці також уточнили, що через пошкодження тягових підстанцій відсутня напруга в контактній мережі на кількох дільницях. Мовиться про такі дільниці: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів. Потяги, що прямують цими дільницями, буде затримано.
Затримки будуть на таких напрямках:
№86 Запоріжжя – Львів (+1 година 40 хвилин);
№174 Запоріжжя – Хмельницький (+1 година);
№87 Запоріжжя – Ковель (+1 година 35 хвилин);
№96 Рахів – Київ (+1 година);
№770 Кам’янець-Подільський – Київ (+1 година 10 хвилин);
№50 Трускавець – Київ (+ 4 години);
№56 Рахів – Київ (+ 3 години);
№21 Харків – Трускавець (+ 3 години);
№13 Солотвино – Київ (+ 2 години);
№130 Кременчук – Івано-Франківськ (+ 2 години);
№231 Дніпро – Львів (+ 3 години);
№45 Ужгород – Лозова (+ 32 хвилини);
№774 Львів – Дарниця (+ 1 година 42 хвилини);
№722 Київ – Харків (+90 хвилин);
№6093 Здолбунів – Львів (+1 година);
№803 Рівне – Львів (30 хвилин).
На Рівненщині підтвердили удари по залізничній інфраструктурі
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