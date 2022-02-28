Під Охтиркою росіяни на БТР розстріляли цивільних людей

Росія цинічно веде війну на території України. Кілька годин тому під Охтиркою, що на Сумщині, росіяни на БТР розстріляли цивільних людей, які їхали в машині ВАЗ 99, забрали авто і поїхали в сторону Чупахівки.

Про це повідомив мер Охтирки Павло Кузьменко. Ввечері 27 лютого у Сумах була чергова повітряна тривога, і в цей час була загроза захоплення цивільних.

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За словами голови ОДА, окупанти могли захопити цивільних у приміщенні дитячого садочку в мікрорайоні Тепличний. В укритті були переважно жінки та діти. На щастя, український патруль спрацював та вчасно випустив усіх зі сховища.