Через аварію на залізничному переїзді під Полтавою затримуються потяги: фото з місця ДТП
Джерело:Укрзалізниця
Аварія, що сталася на станції Решетилівка, що на Полтавщині, спричинила масову затримку потягів. За деякими напрямками затримка становить понад 3 години.
Зранку 30 липня кількість потягів, що затримуються, збільшилася з 6 до 8.
Більше про це На Полтавщині вантажівка врізалася у потяг: 6 рейсів затримують, чергова на станції постраждала
Що відомо про аварію
У ніч проти 30 липня на залізничному переїзді на станції Решетилівка потяг зіткнувся з вантажівкою. Як написали в Укрзалізниці, жертв зіткнення немає. Втім, чергову по залізничному переїзду довелося шпиталізувати.
На місце одразу ж виїхала бригада ремонтників. На станції Решетилівка оперативно відновили рух парною колією, але це не допомогло уникнути затримок.
Які потяги затримуються
Станом на 08:45 затримуються поїзди:
- №85 Новоолексіївка — Львів (затримка склала 3 години 50 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримка склала 2 години);
- №17 Харків — Ужгород (затримка склала 2 години);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримка склала 2 години);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ (затримка склала 1 годину 30 хвилин);
- №41 Дніпро — Трускавець (затримка склала 1 годину);
- №58 Одеса — Ковель (затримка склала 1 годину).
Місце аварії на Полтавщині / Фото Poltavske TV
На Полтавщині потяг врізався в вантажівку / Фото Poltavske TV