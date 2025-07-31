Під Радою розпочалися протести з вимогою повернути незалежність НАБУ і САП

У Києві знову розпочалися мітинги людей, які вимагають визнати незалежність антикорупційних органів. Голосування за ініціативу президента щодо змін в законі пройде у четвер, 31 липня. Протестувальники також вимагають призначити начальника Бюро економічної безпеки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення у ЗМІ.

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Що вимагають люди на протестах в Києві?

Уранці 31 липня мітингувальники знову прийшли до Верховної Ради з вимогою ухвалити рішення про незалежність НАБУ і САП. Народні обранці мають проголосувати за нього вже найближчим часом.

Учасники протесту закликали депутатів не зволікати з часом. Вони чекатимуть на результати та ухвалення законопроєкту №13533, що виправляє норми закону, через який виник скандал 22 липня. Ним, зокрема, до НАБУ і САП повертається незалежність, але деякі посадовці будуть зобов'язані проходити перевірку на поліграфі.

hromadske повідомляє, що протестувальники зверталися до народних депутатів, які їдуть на машинах до Верховної Ради із закликами "Голосуйте!" та "Корупція вбиває!".

Учасники розповіли журналістам, що читали ініційований президентом законопроєкт. На думку народу, він не повністю повертає незалежність НАБУ та САП – саме те, що вимагається від держави.

Також серед закликів можна почути: "Раду в ефір!". Засідання депутатів не транслюються з початку повномасштабної війни, однак 31 липня телеканал "Рада" транслює все, що відбувається в кулуарах Парламенту.

Протест у Києві під час засідання народних депутатів / Фото Ксюша Савоскіна, hromadske

Як повідомив кореспондент OBOZ.UA, біля Верховної Ради зібралися сотні людей, які незадоволені фактичним підпорядкуванням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральному прокурору України.

Оремо люди вимагають все ж ухвалити рішення про призначення Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ.

У Києві люди вийшли на мітинг за незалежність НАБУ і САП / Фото Суспільного та OBOZ.UA

На мітингу знову присутня народна депутатка Мар'яна Безугла. Протестувальники кричали їй "Ганьба!" через підтримання законопроєкту №12414 щодо НАБУ та САП. Однак пізніше депутатка почала активно виступати проти скасування незалежності цих органів.