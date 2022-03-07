Під санкції Нової Зеландії потрапляють Путін, Мішустін, Лавров та Шойгу

До санкцій проти Росії, яка напала на Україну, приєдується й Нова Зеландія. Вони торкнуться політичної верхівки окупантів.

Обмеження введуть особисто проти диктатора Володимира Путіна. Також під обмеження потрапляють прем'єр Михайло Мішустін, міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу.

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Нова Зеландія вперше запровадить санкції окремо

До санкційного списку входять 102 особи. Уряд країни збирається прийняти закон, який дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Коли його ухвалять, то це буде перший випадок, коли Нова Зеландія запровадить санкції окремо щодо країни.

Прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Також завадять громадянам і компаніям з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.

Нова Зеландія заборонить російським яхтам, кораблям вхід у її територіальні води, а літакам – польоти у повітряному просторі.



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