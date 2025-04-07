Десантувалися з танка і розбіглися: російських штурмовиків ліквідували під Торецьком

На Торецькому напрямку росіяни десантувалися з танка, внаслідок чого піхота поділилась на кілька груп і розбіглась. Незабаром їх атакували українські артилеристи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Там оприлюднили відповідні кадри ліквідації росіян.

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Як вдалося знищити росіян

Зауважують, що російські війська регулярно посилюють тиск у спробах обійти Торецьк із флангу. За словами військових, для атак окупанти активно використовують танки, артилерію, малі штурмові групи й ударні дрони. Але воїни 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового дають гідну відсіч.

Все як книжка пише. Але дещо ця книжка не врахувала. І це точність "Богів війни" бригади. Для російських штурмовиків наші воїни влучно підбирають боєприпаси, від яких ті не можуть встояти на ногах. Ворожі гаубиці та оператори дронів, отримують порцію розривного важкого металу,

– заявили у бригаді.

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Нагадаємо, минулої доби кількість ударів керованими авіаційними бомбами на Торецькому напрямку збільшилася втричі, він перевантажений російськими дронами на оптоволокні, там росіяни досить щільно їх застосовують. Кількість ворожих штурмів за минулий тиждень зросла майже у два рази.