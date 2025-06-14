Росія запустила по Україні майже 60 безпілотників: скільки збила ППО

У ніч на 14 червня Росія знову атакувала Україну ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Загалом окупанти запустили 58 БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні 14.06.2025

З 22:00 13 червня Росія атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Загарбники запускали дрони з кількох напрямків, – Брянськ, Орел, Міллерово, Шаталове та Приморсько-Ахтарськ.

Основними напрямками повітряного удару агресора були Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області

Ворожу атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 23 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ,

– заявили Повітряні сили.

Також повідомили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії у 9 локаціях, ще у 5 – падіння збитих (уламки).

Скільки безпілотників збили 14 червня / Інфографіка Повітряних сил