Під ударом – люди Путіна і фейкові утворення на Донбасі: Японія наклала санкції на 141 росіянина

Увесь цивілізований світ підтримує Україну у боротьбі російськими окупантами. Зокрема, Японія ввела проти країни терористки чергові санкції. Під ударом опинився 141 росіянин.

Окрім цього, санкції ввели проти квазіреспублік Л/ДНР. Зокрема, проти їхнього "керівництва".

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Японія ввела санкції проти 141 росіянина

Через цинічне вторгнення Росії в Україну Японія ввела санкції проти 141 громадянина Росії та жителя квазіреспублік у Донецькій та Луганській областях. Зокрема, обмеження ввели проти прем'єра країни-терористки Михайла Мішустіна, заступника секретаря Ради безпеки Рашида Нургалієва та родичів бізнесмена Геннадія Тимченка.

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