Під Вінницею працює ворожа ДРГ: спецпризначенці проводять операцію

В районі населених пунктів Гавришівка та Стадниця працює ворожа диверсійно-розвідувальна група. Українські спецпризначенці проводять операцію по знищенню ворогів.

Про це під час брифінгу 26 лютого заявив голова обласної державної адміністрації Сергій Борзов. За його словами, третя доба війни Росії проти України засвідчила надзвичайно високий рівень патріотизму, єдності та згуртованості нації.

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Біля Вінниці працює ворожа диверсійно-розвідувальна група

Борзов розповів, що в районі населених пунктів Гавришівка та Стадниця працює ворожа диверсійно-розвідувальна група. Наразі українські спецпризначенці проводять операцію, щоб їх знищити.

Звертаюся до жителів прилеглих територій: сіл Щитків, Писарівка, Хижинці, Крушлинці, а також Гавришівки й Стадниці – не виходити зі своїх житлових приміщень, максимально зберігати спокій і вірити у наших бійців, які професійні й наполегливі у виконанні свого бойового завдання!,

– заявив очільник області.

За його словами, ситуація в області – спокійна. Там готуються до розгортання пунктів прийму переселенців, сприяють організації медичного забезпечення та термінової здачі крові в разі потреби.

"Банк крові в області є, наповнений і готовий до використання. Разом із тим, ми не знаємо, скільки крові може знадобитися відповідно до кількості поранених, яких планують доставляти у Вінницю, і їхнього стану. Тому звертаюсь до всіх спроможних здати кров – бути готовими до цього", – додав Борзов.

Жителів Вінниччини закликали суворо дотримуватися комендантської години. Адже, враховуючи те, що ворог розміщується зовсім неподалік, перебування людей на вулицях після 22:00 може бути розцінене, як диверсія. Тож військові патрулі, спецпризначенці та бійці СБУ мають право відкрити вогонь на ураження.

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