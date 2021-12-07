Під вогонь потрапило Зайцеве: бойовики обстріляли житловий сектор

Бойовики продовжують ігнорувати мінські домовленості. 7 грудня від обстрілу незаконних збройних формувань постраждав житловий будинок у селі Зайцеве, що на Донеччині.

Внаслідок обстрілу постраждав багатоквартирний житловий будинок. Вікна двох квартир пошкоджені.

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Жертв та постраждалих немає

На щастя, жертв та постраждалих немає. На місце прибула слідчо-оперативна група поліції Бахмута.

Правоохоронці обстежують населений пункт та фіксують усі наслідки злочину бойовиків. Головна мета поліцейських з'ясувати, яка допомога потрібна місцевим мешканцям.

За фактом обстрілу буде відкрито кримінальне провадження

За фактом обстрілу правоохоронні органи відкриють кримінальне провадження. Мовиться про порушення законів та звичаїв війни

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Пошкоджені вікна у двох квартирах / Фото МВС

Коротко про попередні обстріли житлового сектора бойовиками:

3 грудня окупанти обстріляли інфраструктуру Станиці Луганської.

Під вогонь потрапив район, де розташована залізнична станція Кіндрашевська – Нова.

14 листопада бойовики обстріляли і житловий район селища Невельське, що у Покровському районі.

Три будинки зруйновані повністю.

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