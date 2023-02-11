Під Вугледаром ЗСУ ліквідували російського командира бригади спецпризначенців Полякова

Українські захисники ліквідували російського полковника Сергія Полякова, який був командиром 140 бригади спеціального призначення від початку вторгнення. Сталось це, ймовірно, під час штурму Вугледару.

Про те, що біля Вугледару окупанти зазнають колосальних втрат повідомляли неодноразово. Тепер у мережі росіяни дедалі частіше обговорюють загибель своїх вояк. Тож, простежити кількість втрат не так і складно.

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За даними InformNapalm, Поляков командував 14-ю окремою бригадою спеціального призначення збройних сил Росії (військова частина №74854). Підрозділ вважали елітним, і до вторгнення в Україну він воював майже без втрат.

У травні 2022 року він був в Ізюмі Харківської області. У жовтні й листопаді бригада зазнала сильних втрат спочатку в Харківській області, а потім – у Донецькій. Імовірно, військовослужбовці цієї бригади також причетні до воєнних злочинів у Київській області на початку вторгнення, ідеться в повідомленні.

Також про смерть російського комбрига написав на своїй сторінці у Twitter полковник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан. За його даними, Поляков загинув 2 лютого.

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