Тіло під важкими плитами: у Харкові намагаються деблокувати 15-річного хлопчика

Рятувальники побачили тіло 15-річного хлопчика під плитами багатоповерхового будинку у Харкові, куди влучила російська авіабомба. Наразі дитину не можуть дістати.

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує 24 Канал.

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Він зазначив, що рятувальники ДСНС здійснюють деблокування тіла 15-річного хлопчика. Він жив на першому поверсі зі бабусею та дідусем. В момент влучання вони перебували в іншій кімнаті, а він – саме в тій кімнаті, куди обвалилися шість поверхів.

Тіло хлопчика рятувальники зараз бачать, але на ньому дуже важкі плити, вирішується питання, як деблокувати, не пошкоджуючи тіло. Скоріше за все, хлопчик уже загинув, оскільки довгий час знаходиться під завалами, дуже серйозні рани, немає ознак життя, кінцівки його не рухаються, розповів речник прокуратури.

Водночас він наголосив, що кконстатувати біологічну смерть зможуть лише тоді, коли буде повне деблокування тіла, і медики оглянуть дитину.

"Віримо, що він живий"

Тітка 15-річного хлопчика, якого зараз намагаються знайти під завалами, Алла Степанюк розповіла про пошуки. Вона зазначила, що її племінник Борис в момент удару був у квартирі разом з дідусем і бабусею.

"Я сподіваюся, я вірю в те, що він живий, що все добре. Там під завалами мій племінник – Борис, 15 років. Він в тій кімнаті, де все обрушилося, де намагаються знайти. Він там був. Вони лягли відпочивати з дідусем і бабусею – бабуся з дідусем в дальній кімнаті, а Боря тут", – розповіла Алла Степанюк.

Рідні вірять, що хлопчик живий:

Вона зазначила, що дідуся з бабусею вдалося врятувати з будинку одразу після удару, а до кімнати, де перебував підліток, добратися дуже важко.

Важливо! Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці в Харкові зросло до двох, обидві жертви були неповнолітніми.