Під завалами на Миколаївщині продовжують шукати людей: поліція відкрила справу

На Миколаївщині, у Новій Одесі, стався вибух у багатоповерхівці. Людей, які потрапили під завали, продовжують розшукувати.

З будинку евакуювали 54 осіб. Інших постраждалих продовжують шукати, залучивши поліцейських кінологів.

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Людей шукають під завалами

Підрозділи ДСНС використовують 2 крани для того, щоб ліквідувати усі зруйновані конструкції будівель і знайти людей.

Рятувальні роботи організували позмінно. Особовий склад працює безперервно, але змінюється кожні пів години.

Рятувальники шукають людей / Фото Державної служби з надзвичайних ситуацій

Для працівників розгорнули 2 намети: один – для відпочинку та обігріву, інший – для забезпечення харчування.

Людей продовжують шукати: дивіться відео



Евакуювали 54 особи: дивіться відео

Поліція відкрила справу

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

Що відомо про вибух в Новій Одесі