Під завалами є люди, – ДСНС про поранених і загиблих від удару по Харківській ОДА: фото
1 березня 2022 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Харківська ОДА знищена дощенту ворожими обстрілами. Внаслідок обстрілів у Харкові під завалами опинилися десятки людей. Є поранені та загиблі. ДСНС зараз працює над розбиранням завалів, порятунком вцілілих та допомогою постраждалим.
Обстріли в Харкові забрали десятки життів та покалічили сотні людей. На місці вибухів працює ДСНС.
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Працівник ДСНС записав відео, де розповів про ситуацію в Харкові.
Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС
Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС
Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС
Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС
Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС
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