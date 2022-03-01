Під завалами є люди, – ДСНС про поранених і загиблих від удару по Харківській ОДА: фото

1 березня 2022 , 10:58
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Джерело:

ДСНС України

Харківська ОДА знищена дощенту ворожими обстрілами. Внаслідок обстрілів у Харкові під завалами опинилися десятки людей. Є поранені та загиблі. ДСНС зараз працює над розбиранням завалів, порятунком вцілілих та допомогою постраждалим.

Обстріли в Харкові забрали десятки життів та покалічили сотні людей. На місці вибухів працює ДСНС.

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Працівник ДСНС записав відео, де розповів про ситуацію в Харкові. 

 

Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС

Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС

Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС

Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС

Зруйнована Харківська ОДА / Фото ДСНС

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Автор: Ярослава Прадід