Під завалами є люди, – ДСНС про поранених і загиблих від удару по Харківській ОДА: фото

10:58

Харківська ОДА знищена дощенту ворожими обстрілами. Внаслідок обстрілів у Харкові під завалами опинилися десятки людей. Є поранені та загиблі. ДСНС зараз працює над розбиранням завалів, порятунком вцілілих та допомогою постраждалим.