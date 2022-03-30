З-під завалів та полум'я вночі врятували 6 жителів Луганщини

На Луганщині за ніч проти 30 березня з-під завалів вдалося врятувати 6 людей. Це – жителі Кремінної та Рубіжного.

Окупанти вночі гатили по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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Шість врятованих життів – надали допомогу всім, до кого дісталися. Це жителі Кремінної і Рубіжного. Співробітники ДСНС вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали,

– пише Сергій Гайдай.

Через ворожі обстріли сталися пожежі в житлових будинках Сєвєродонецька та Кремінної, а також у двох магазинах в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

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