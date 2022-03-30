З-під завалів та полум'я вночі врятували 6 жителів Луганщини

30 березня 2022 , 08:21
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Джерело:

Сергій Гайдай

На Луганщині за ніч проти 30 березня з-під завалів вдалося врятувати 6 людей. Це – жителі Кремінної та Рубіжного.

Окупанти вночі гатили по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Кремінній та Золотому. Про це повідомив голова Луганської ОВА.

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Шість врятованих життів – надали допомогу всім, до кого дісталися. Це жителі Кремінної і Рубіжного. Співробітники ДСНС вчасно ліквідували пожежі та розібрали завали,
– пише Сергій Гайдай.

Через ворожі обстріли сталися пожежі в житлових будинках Сєвєродонецька та Кремінної, а також у двох магазинах в Сєвєродонецьку та Рубіжному. 

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Автор: Марта Кушка