Пішла гуляти в сусідній район: під Житомиром 4 дітей тиждень були вдома без матері
Джерело:Нацполіція
У Новоград-Волинському районі жінка залишила без нагляду 4 дітей і на тиждень поїхала відпочивати до друзів. Зрештою, до поліції звернулася її 14-річна донька.
Дівчина розповіла правоохоронцям, що її та 3 сестер мама залишила вдома самих. За даними поліції, жінка вже давно перебуває на обліку у соціальних служб.
Зауважте Вночі під час зливи: у Львові під пологове відділення підкинули новонароджену
Лише упродовж 2021 року ювенальні інспектори розмовляли з нею приблизно 20 разів. Усе тому, що жінка залишала дітей самих і розважалася у різних компаніях.
Цього разу її вдалося розшукати у сусідньому районі. Вона вже була нетверезою.
Наразі жінку повернули додому, щоб піклувалася про дітей. Водночас поліцейські знову порушили питання про позбавлення її батьківських прав. Дітям – 15, 14, 10 та 7 років.
Киянка залишила дітей самих: малюк помер
- Голосіївський райсуд Києва виніс вирок жінці, яка на 11 днів залишила вдома самих 1-річного сина та 2-річну донечку.
- Малюк помер. Коли дівчинку знайшли, вона була без свідомості.
- У в'язниці горе-матір проведе 12 років.