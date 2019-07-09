Під Києвом авто з військовими потрапило у ДТП: загинули двоє бійців

На 65-му кілометрі автотраси Київ – Чоп в напрямку столиці трапилась ДТП за участі військового автомобіля. Внаслідок автотрощі загинули двоє військовослужбовців.

Аварія трапилась о 3 годині ночі, повідомили у ГУ Нацполіції Київської області.

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За попередніми даними, водій автомобіля Toyota не розрахував швидкість та зіткнувся з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП сталося загорання автомобіля "Газ", де перебували 9 солдатів контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які були в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події,

– розповіли у поліції.

Окрім того, військового водія госпіталізували з травмами ніг.

На місце аварії прибули рятувальники, правоохоронці та медики.



Toyota влетіла у "Газ", що перевозив військових / фото: поліція Київщини

36-річного водія іномарки Toyota поліція затримала. Правоохоронці вилучили автомобілі з місця ДТП у якості речових доказів. Наразі вони встановлюють обставини та причини аварії і проведуть усі необхідні експертизи.

За фактом смертельної автотрощі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автотранспорту. Винуватцям ДТП загрожуєув'язнення терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.