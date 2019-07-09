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      Під Києвом авто з військовими потрапило у ДТП: загинули двоє бійців

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      Внаслідок ДТП під Києвом загинули 2 військових
      Внаслідок ДТП під Києвом загинули 2 військових / Національна поліція Київської області

      На 65-му кілометрі автотраси Київ – Чоп в напрямку столиці трапилась ДТП за участі військового автомобіля. Внаслідок автотрощі загинули двоє військовослужбовців.

      Аварія трапилась о 3 годині ночі, повідомили у ГУ Нацполіції Київської області.

      До слова: Український автобус потрапив у ДТП в Польщі, багато постраждалих: фото

      За попередніми даними, водій автомобіля Toyota не розрахував швидкість та зіткнувся з військовим автомобілем "Газ-32223", що рухався у попутному напрямку.

      Внаслідок ДТП сталося загорання автомобіля "Газ", де перебували 9 солдатів контрактної служби Збройних сил України. Двоє з них, які були в приміщенні авто для конвоювання засуджених, згоріли на місці події,
      – розповіли у поліції.

      Окрім того, військового водія госпіталізували з травмами ніг.

      На місце аварії прибули рятувальники, правоохоронці та медики.

      ДТП за участі військових
      Toyota влетіла у "Газ", що перевозив військових / фото: поліція Київщини 

      36-річного водія іномарки Toyota поліція затримала. Правоохоронці вилучили автомобілі з місця ДТП у якості речових доказів. Наразі вони встановлюють обставини та причини аварії і проведуть усі необхідні експертизи.

      За фактом смертельної автотрощі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації автотранспорту. Винуватцям ДТП загрожуєув'язнення терміном від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

       
      Нещодавні ДтП за участі військових
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      Теги: Новини України Збройні сили України Аварії та ДТП Новини Києва Жертви
      Джерело: 24 канал
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