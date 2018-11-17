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      Під Києвом невідомі пограбували інкасаторів

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      Поліція ввела оперативний план "Перехоплення" через крадіжку касет з грошовими купюрами
      Поліція ввела оперативний план "Перехоплення" через крадіжку касет з грошовими купюрами / ua.censor.net

      У місті Ірпінь під Києвом невідомі пограбували інкасаторський автомобіль. Поліція ввела оперативний план "Перехоплення".

      Про це повідомляє "Інформатор".

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      З автомобіля було викрадено чотири касети з грошовими купюрами, але конкретна сума невідома.

      Повідомляється, що злочинці втекли на позашляховику чорного кольору, але вже о 11:00 ранку поліція знайшла автомобіль.

      Дивіться відео з місця пограбування інкасаторського автомобіля

      Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі працівники поліції намагалися затримати іноземців-грабіжників. Порушники почали чинити опір поліцейським, тому правоохоронці у відповідь відкрили вогонь.

      Теги: Новини України Гроші Новини Києва Поліція Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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