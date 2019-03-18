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      Під Києвом знищують заплаву унікальної річки Ірпінь: деталі

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      В Ірпені, що під Києвом, міська влада дала дозвіл на видобуток торфу біля заплави однойменної річки та на зведення житлових будинків у цьому мальовничому місці.

      Що відбувається з заплавою

      Заплава Ірпеня – це особливо цінні землі. У середині 20 століття її осушили і використовували під сільське господарство.

      Читайте також: У Криму виникла нова екологічна проблема через видобуток отруйного піску

      Та у лютому 2019 року родючі торфові ґрунти почали вивозити вантажівками. А на їх місце завозити будівельне сміття. За такою схемою територію зазвичай готують до забудови.

      Заплава Ірпеня
      Цінні ґрунти вивозять, а на їх місці залишають будівельне сміття 

      Депутат Ірпінської міської ради Лаврентій Кухалеішвілі з трепетом показав улюблені місця свого дитинства. Те, що вже найближчим часом заплави річки Ірпінь можуть залити бетоном та забудувати багатоповерхівками, його стосується напряму.

      Правозахисник та директор юридичної компанії "Правоексперт" Сергій Гапон пояснив, що цінні землі фактично приводять в непридатний стан 

      І показують висновки експертиз: мовляв, вибачте, вони не можуть використовуватись для сільського господарства, тому ми змінюємо цільове призначення для будівництва,
      – прокоментував він.

      Дозвіл на видобуток торфу дала міська влада Ірпеня. Хоча, за словами правозахисника, права не мала: Сергій Гапон показав документи, які це підтверджують.

      Заплава Ірпеня
      Документи від головного управління Держгеокадастру в Київській області

      Та це нікого не спиняє: у 2018 році міська рада внесла заплаву до свого генплану. За ним, на місці, де нині триває виторфовування, планують житлову забудову. Цим ділянкам місцевий виконком ще в червні присвоїв адреси. За схожою схемою за кілька кілометрів звідси, теж у заплаві, вже добудовують два житлових комплекси.

      Заплава Ірпеня
      Житлові комплекси неподалік від заплави

      Журналісти 24 каналу попросили міську раду Ірпеня пояснити, що саме відбувається в заплаві. Відповіді довелось чекати п'ять днів, вона була небагатослівною.

      Заплава Ірпеня
      Відповідь на звернення журналістів 24 каналу

      Як це пояснює, чому вивозять торф і засипають береги ріки сміттям, незрозуміло.

      Будівництво в заплаві може спричинити екологічне лихо

      Підземні води на цих землях дуже близько до поверхні, навіть виторфовування проблематичне, не кажучи про забудову. Аби знизити рівень води, відкрили греблі в річці, чим спричинили загибель риби. Активісти чи не силою виганяли звідти бригади, щоб не допустити екологічної катастрофи.

      Невдовзі вночі заплава запалала, вигоріли десятки гектарів. І тільки мокрий після зими торф зупинив катастрофу. Активісти впевнені, що це був навмисний підпал. Удруге заплава зайнялася тоді, коли журналісти 24 каналу чекали відповіді від місцевої влади.

      Заплава Ірпеня
      Заплава Ірпеня займалася декілька разів

      Заплава Ірпеня
      Горіли десятки гектарів заплави річки

      У цій історії ще багато неймовірного: кримінальні провадження, які не заважають будувати, маніпуляції з призначенням землі попри мораторій. А ще палаючі машини активістів та дивним чином придбані ділянки – попри відсутність вільних земель.

      Проте міська влада відкидає всі закиди у знищенні берегів, натомість хизуючись показовими скверами між новобудовами.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Екологія Будівництво Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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