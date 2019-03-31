Під ЦВК збирають проплачений мітинг

Невідомі збирають українців на проплачений мітинг 31 березня під Центральною виборчою комісією. Повідомлення надсилають через месенджери та переконують, що агітувати на за кого не треба , а – просто стояти для кількості.

За таку роботу з 15:00 до 20:00 організатори обіцяють 350 гривень.

Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

Проте у повідомленні за 31 березня організаторів, скріншот якого зробив рух ЧЕСНО, вказано: "На сьогодні відміна".

"Можна буде приїхати ночувати сьогодні під ЦВК. За бажанням – з 7 вечора до 6 ранку. 700 гривень на чайок/каву", – мовиться у повідомленні.

Маємо інформацію про те, що через месенджери людей збирають на проплачений мітинг під ЦВК. На всю ніч.



Оновленя традиційно шукати тут, так нічого не пропустите: https://t.co/ethiyBjpkS pic.twitter.com/J7ZOZIduBe — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.

Під ЦВК збираються дедалі більше людей, чимало хлопців спортивної статури.



Рух ЧЕСНО зафіксував ймовірних учасників проплаченого мітингу під ЦВК

Під ЦВК все більше і більше людей, чимало - хлопців спортивної статуриhttps://t.co/Nth23f4GFR pic.twitter.com/tONxG0txWV — ЧЕСНО (@chesno_movement) 31 марта 2019 г.

Чоловіки спортивної статури запевняють, що прийшли до ЦВК, щоб не допустити "провокацій і дебошу". Вони називають себе студентами, а гуртуються біля наметів з написом "Громадська приймальня депутата", повідомляє "Українська правда".

Серед цих людей є "старші" у зелених жилетах з логотипом харківської організації Poton. Ця організація зареєстрована в Харкові на Павла Онищенка. Раніше вона займалася боротьбою з продажем наркотичних препаратів в аптеках та виступала за закриття точок продажу алкоголю.

19 березня представники організації Poton опублікували відео, в якому заявили, що приїхали до Києва і не збираються їхати, поки в Україні не оберуть нового президента.

Молодики гуртуються біля наметів "Батьківщини", повідомив у Facebook журналіст Олексій Братущак

"Депутати "Батьківщини" виставили намети-приймальні. Приймальні заповнені пациками, які виступають проти фальсифікацій…", – написав Братущак.

Проте в ЦВК запевнили, що наразі не відчувають жодного тиску і працюють у штатному режимі, повідомила секретар комісії Наталія Бернацька.