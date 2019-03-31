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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРУШЕННЯ НА ВИБОРАХ ОЛЕКСАНДР ГВОЗДИК ЦВК

      Під ЦВК збирають проплачений мітинг

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      Ситуація під ЦВК у день виборів президента України
      Ситуація під ЦВК у день виборів президента України / Рух ЧЕСНО

      Невідомі збирають українців на проплачений мітинг 31 березня під Центральною виборчою комісією. Повідомлення надсилають через месенджери та переконують, що агітувати на за кого не треба , а – просто стояти для кількості.

      За таку роботу з 15:00 до 20:00 організатори обіцяють 350 гривень.

      Читайте також: Вибори президента України: які порушення і фальсифікації фіксують у день голосування

      Проте у повідомленні за 31 березня організаторів, скріншот якого зробив рух ЧЕСНО, вказано: "На сьогодні відміна".

      "Можна буде приїхати ночувати сьогодні під ЦВК. За бажанням – з 7 вечора до 6 ранку. 700 гривень на чайок/каву", – мовиться у повідомленні.

      Під ЦВК збираються дедалі більше людей, чимало хлопців спортивної статури.

      проплачений мітинг цвк день виборів президента України
      Рух ЧЕСНО зафіксував ймовірних учасників проплаченого мітингу під ЦВК

      Чоловіки спортивної статури запевняють, що прийшли до ЦВК, щоб не допустити "провокацій і дебошу". Вони називають себе студентами, а гуртуються біля наметів з написом "Громадська приймальня депутата", повідомляє "Українська правда".

      Серед цих людей є "старші" у зелених жилетах з логотипом харківської організації Poton. Ця організація зареєстрована в Харкові на Павла Онищенка. Раніше вона займалася боротьбою з продажем наркотичних препаратів в аптеках та виступала за закриття точок продажу алкоголю.

      19 березня представники організації Poton опублікували відео, в якому заявили, що приїхали до Києва і не збираються їхати, поки в Україні не оберуть нового президента.

      Молодики гуртуються біля наметів "Батьківщини", повідомив у Facebook журналіст Олексій Братущак

      "Депутати "Батьківщини" виставили намети-приймальні. Приймальні заповнені пациками, які виступають проти фальсифікацій…", – написав Братущак.

      Проте в ЦВК запевнили, що наразі не відчувають жодного тиску і працюють у штатному режимі, повідомила секретар комісії Наталія Бернацька.

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Порушення на виборах Новини Києва ЦВК Пікет Протести
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