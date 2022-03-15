У підбитому російському танку під Ізюмом перебували юні курсанти
15 березня 2022 , 13:26Читать новость на русском
Джерело:Анатолій Штірліц
У російському танку, який підбили українські військову поблизу міста Ізюм, перебували молоді курсанти.
Про це повідомив військовий блогер Анатолій Штірліц у своєму телеграм-каналі.
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За його словами, курсанти служили в 6-ій окремій танковій бригаді окупантів. Скільки їм було років – наразі невідомо. Блогер також опублікував, що вдалося знайти в російському танку: тут техніка, нашивки та документи.
В районі н.п. Ізюм. В підбитому російському танку 6 окремої танкової бригади – курсанти, – написав блогер.
Фото телеграм Анатолій Штірліц
Фото телеграм Анатолій Штірліц
Фото телеграм Анатолій Штірліц
Фото телеграм Анатолій Штірліц
Фото телеграм Анатолій Штірліц
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