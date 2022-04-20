"Підемо назад – нас розстріляють": окупанти бояться повертатися в Росію

Російські окупанти справді вірили, що вони прийдуть на українську територію і за 3 дні захоплять всю Україну. Зараз загарбники жаліються близьким телефоном, що їх – обманули.

Мовляв, окупантам обіцяли, що в Україні їх зустрічатись з "хлібом-сіллю", а насправді – плюють в спини. Про це в ефірі 24 каналу розповів нардеп та український військовий Роман Костенко.

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Він пояснив, що зважаючи на перехоплені розмови Службою безпеки України, моральний стан російських військових – жахливий.

Вони бояться повернутись, що їх посадять або розстріляють,

– наголосив Костенко.

За його словами, бойовики з окупованих територій Луганщини повідомляють прямо: "Якщо ми відступимо – нас росіяни розстріляють". З українського боку по них завдають ударів Збройні Сили України, з протилежного напрямку – росіяни.

"От такий він – "рускій мір", який вони принесли на Донбас", – зазначив народний депутат.