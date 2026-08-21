Уже цим займається: що, крім обстрілів України, Росія може приготувати взимку

Західні ЗМІ повідомляють, що європейські політики побоюються того, що Дональд Трамп може піти на прямі домовленості з Москвою щодо України без урахування позиції Європи. Очевидно, що американский президент прагне змінити безпекову ситуацію, а Росія цим користується.

Насправді такі повідомлення не нові й з'явилися ще у 2025 році. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що Росія уже готується до ескалації. Ще більше її відчути ми зможемо взимку.

Чому Захід досі не одностайний щодо підтримки України

Варто розуміти, що Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО. Вони співпрацюють з Європою. Тому за каденції Трампа ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство забороняє йому це зробити, ні посилення допомоги європейцям.

Але період його другої каденції ознаменується тим, що він змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. На жаль, це не означає, що європейці повністю переорієнтовуються, чи у них з'явилося розуміння посилення власної безпеки завдяки збільшенню витрат на оборону. Політики досі займаються відтермінуванням загрози.

"Але через те, що Росія готова до ескалації в країнах НАТО й до продовження війни в Україні, – це може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Володимир Зеленський уже висловлював певні сумніви щодо надання допомоги від європейців на зимовий період", – зауважив Валерій Клочок.

До якої тактики Росія може перейти взимку: дивіться відео

Сьогодні наші партнери намагаються домогтися угоди про завершення російсько-української війни, зокрема європейці з урахуванням власних інтересів і Трамп також. Але у них різне бачення цього. Попри усі свої заяви, Трамп досі не домігся конкретних зрушень у переговорах.

Зараз Росії дуже важливо спровокувати Захід тиснути на Україну. Але поки у Європі немає єдиного голосу, щоб цьому протистояти. Це ми бачимо навіть на прикладі санкцій. Одностайності досі немає, а умови "пекельного" пакету, який обіцяють оголосити восени – невідомі.

До яких підступних дій уже готується Росія

Варто визнати, що сьогодні ситуація доволі складна. Вона є для нас особливо загрозливою, зважаючи на майбутню зиму й повідомлення про те, що Росія накопичує балістику. Однак не треба забувати, що Україна також створює проблеми росіянам.

Через те, що росіяни не можуть випередити нас технологічно, вони спробують розширити зону бойових дій. Сьогодні можна констатувати, що Росія вже це робить,

– наголосив Клочок.

Наприклад, Військово-повітряні сили Іспанії збили дрон у повітряному просторі Румунії. Уже не вперше ми фіксували випадки, коли ракети чи дрони залітали на територію Польщі, країн Балтії.

"Росія розширює зону бойових дій і так провокує Європу на певні кроки. Це все може призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди", – припустив аналітик.

Він додав що таке рішення може здаватися неприємним, але, скоріш за все, воно буде найбільш прийнятним у нинішній політичній ситуації.