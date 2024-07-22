Критично необхідно: як ООН допомагає Харкову готуватись до опалювального сезону

Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді анонсував допомогу Харкову та області для підготовки до опалювального сезону. Кожна установка є вкрай необхідною та життєво важливою.

Також ООН допоможе з модульними будинками. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що установки від партнерів потрібно зібрати та доставити, що займає багато часу.

Дивіться також Військовий розповів, чому один Patriot не зможе захистити Харків від КАБів

Як ООН допомагає Харкову готуватись до опалювального сезону

За словами кореспондентки, комунальники Харкова шукають різні шляхи та способи, аби знайти генератори та установки, які будуть живити місто восени та взимку. Для громад Харківської області вже було передано 10 генераторів.

Нещодавно до Харкова з візитом прибув Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, який анонсував чергову допомогу, спрямовану на підтримку регіону в опалювальний сезон.

Це дуже важливо, адже кожна установка, яку передають, буквально життєво важлива, аби забезпечувати життя нашого регіону,

– підкреслила Черненко.

Гранді повідомив, що організація виділить 100 мільйонів доларів на допомогу в зимовий період Харкову. ООН не може зробити велику реконструкцію, але передасть засоби. Крім цього, він пообіцяв допомогти місту з модульними будинками.

Кореспондентка розповіла, що крім цього інші організації та меценати передають для регіону певні установки для забезпечення енергії.

Голова Харківської адміністрації Олег Синєгубов заявив, що для Харкова, аби пережити опалювальний сезон, потрібно 95 когенераційних установок, а загалом і для області 133 таких установок та 75 модульних газових котелень.

Щось вже є, але цієї кількості недостатньо. Щось вже зарезервовано, щоб воно прибуло, на щось виділено гроші. Однак це потрібно виготовити та доставити до Харкова та області,

– зауважила Черненко.

Вона наголосила, що це критично необхідно, адже зараз в Харківській області пошкоджено 700 об'єктів електропостачання через російські обстріли. Уряд також виділив 2 мільярди гривень на підготовку до опалювального сезону. Крім цього, Харківщина отримала грант від світового банку для забезпечення електроенергії.