Першу групу поліцейських відправлять на посилені тренування незабаром, – Клименко

В Нацполіції вже розробили та затвердили програми підготовки правоохоронців з огляду на помилки. Перші групи поліцейських вже наступного тижня вирушать на полігони.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко для журналістів, передає Укрінформ.

Що відомо про посилену підготовку поліції?

Ігор Клименко порушив низку проблем у Національній поліції України. Зокрема, разом із головою НПУ та Нацгвардії вже реагують на помилки, в тому числі у підготовці. Так, вони розробили та затвердили програми підготовки.

За словами міністра, з наступного тижня перші близько 200 осіб заїжджає на полігон.

Ми вже цього тижня підбираємо додаткових інструкторів, це інструктори спецпідрозділів Нацполіції. Це – інструктори з підрозділів військових, бойових бригад і корпусів, як я і говорив, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Місця на полігонах вже визначені,

– уточнив Клименко.

Міністерство приділятиме увагу психологічній готовності до роботи в поліції в екстремальних умовах війни, "коли дуже багато зброї, патронів, боєприпасів".

Очільник МВС уточнив, що мова йде не про відряджання всіх поліцейських на фронт. Адже у бойових підрозділах налічується до 8 800 правоохоронців.

У нас є бойові підрозділи, і наші поліцейські, які пройшли курс базової військової підготовки, перебувають на фронті,

– додав Клименко.

Проте інших поліціянтів, за словами Клименка, відправлятимуть передусім у прифронтові регіони. Вони стажуватимуться там, де щодня документують воєнні злочини та евакуюють населення.

Чому змінюють підходи у поліції?

Двох патрульних затримали після нібито втечі з місця стрілянини у Києві 18 квітня. Михайла Дробницького та Анну Дудіну підозрюють у службовій недбалості із тяжкими наслідками. Їх взяли під варту до 18 червня, але згодом за них внесли заставу.

Зокрема, очільник Офісу Президента закликав переглянути підходи до роботи в поліції. На думку Кирила Буданова, правоохоронці часто бояться використовувати зброю через ризик судового переслідування. Тому потрібен баланс: суспільство виконує вимоги поліції, а поліція – діє в чітких межах.

Голова Нацполіції Іван Вигівський вважає, що інформація про проблеми поліції може бути використана Росією проти України.