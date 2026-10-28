"Туди прилетить": Садовий відповів на критику щодо своїх дописів

Андрій Садовий прокоментував закиди щодо небезпеки публікацій про підготовку міської інфраструктури до зими. Міський голова Львова наголосив, що балансує між обов'язковим звітуванням та безпекою об'єктів.

Про це Андрій Садовий зауважив для проєкту "Ремовська інтерв'ю".

Слід російської пропаганди

Садовий зазначив, що частина коментарів має планомірний характер і пов'язує таку активність із діями російської пропаганди. За його словами, кількість таких коментарів помітно зменшилася після ураження дата-центрів "Яндекса" в Росії.

Хоча мер визнає й наявність щирих переживань серед жителів.

Садовий запевнив, що оприлюднені матеріали про міські заходи позбавлені чутливих орієнтирів чи географічних прив'язок.

Я ніколи не вказую адресу. Я, якщо показую об'єкт, я просто інформую громадян, що такі речі ми робимо, але без деталізації. І я вважаю, це є правильно, тому що як міський голова, я маю звітувати, що я роблю, де я є, чим я займаюсь,

– пояснив мер Львова.

Цілковите мовчання викликало б хвилю звинувачень у бездіяльності міської влади, тому важливо зберігати у цьому рівновагу, резюмував Садовий.

Нагадаємо, російські війська щодня спрямовують на західні регіони України по дві-три хвилі реактивних безпілотників. Головною ціллю ворога Андрій Садовий назвав об'єкти енергетичної інфраструктури.