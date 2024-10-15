Наразі вигадки, – РНБО про інформацію щодо підготовки 100 тисяч солдат КНДР для війни в Україні

У ЗМІ поширювали інформація про підготовку 100 тисяч військовослужбовців Північної Кореї та залучення їх на території України. Наразі – це "вигадки".

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Дивіться також Про воєнну допомогу та не тільки: Путін вніс у Думу проєкт про ратифікацію договору з КНДР

Що кажуть в РНБО

Інформація про підготовку 100 тисяч військових КНДР і залучення їх на території України, яка з'явилася у ЗМІ, наразі – вигадки,

– ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що в мережі нещодавно з'явилася інформація, що Північна Корея може відправити на війну в Україні від 10 до 100 тисяч військових на допомогу Росії.

"Враховуючи, що північнокорейці ні з чим не рахуються. Ні з якими законами, ні з якими правилами, то, маючи більш ніж мільйонну армію, то півмільйона, наприклад, стільки скільки зараз трохи більше росіян на лінії фронту, цілком можна припустити, що вони можуть направити на цю війну", – сказав експерт Олексій Гетьман..

Він додав, що у КНДР чудово розуміють, що Південна Корея на них нападати не буде. "Швидше за все, хоча все може бути... Але я умовно кажу. Північна Корея – це маленька країна з погляду розмірів. Але в них армія приблизно така як армія Росії. І тому нехай не півмільйона, але навіть 10, 20, 30, 100 тисяч – це цілком можливо, що вони можуть це зробити", – зазначив він.

Експерт вважає, що це точно буде великою проблемою для України, адже додаткові сили скоріш за все не будуть розпорошені по різних підрозділах армії Росії. Це буде окремий підрозділ, якщо вони будуть брати участь у військових діях. Цілком можливо, що ці військові будуть залучені в тилу, не на лінії фронту. "І тоді ті (російські військові – ред.), які зараз залучені в тилу, вони можуть бути переміщені безпосередньо на лінію фронту", – додав Гетьман.