Підірвали міст між Бучею та Ірпенем

27 лютого 2022 , 10:09
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Джерело:

телеграм Андрія Цаплієнка

У передмісті Києва підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована в Бучі.

Ситуація у Бучі залишається напруженою. За інформацію місцевих жителів, у селищі метушня. Бій Збройних сил України проти ворога триває. 

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Очевидці також зафіксували на фото момент підриву моста. На фотографії видно величезний стовп сірого диму. 

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Автор: Тетяна Сукач