Підірвали міст між Бучею та Ірпенем
27 лютого 2022 , 10:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрія Цаплієнка
У передмісті Києва підірвали міст між Бучею та Ірпенем. Колона окупантів заблокована в Бучі.
Ситуація у Бучі залишається напруженою. За інформацію місцевих жителів, у селищі метушня. Бій Збройних сил України проти ворога триває.
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Очевидці також зафіксували на фото момент підриву моста. На фотографії видно величезний стовп сірого диму.
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