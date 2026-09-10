Суд заарештував військового у справі про підкидання наркотиків екскомбату

Печерський районний суд Києва взяв під варту до 8 листопада 2026 року військовослужбовця, якого підозрюють у підкиданні наркотиків у машини колишнього командира батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина. Для підозрюваного визначили альтернативу у вигляді застави розміром 14 мільйонів 976 тисяч гривень.

Як повідомляє Суспільне, судове засідання відбулося у закритому режимі на клопотання адвокатів підозрюваного через можливість розголошення державної таємниці та відомостей про дислокацію військової частини.

Які подробиці слідства й вироку?

Прокурор Сергій Новіков просив про відкритий розгляд справи, а захист фігуранта заявив, що той не визнає провини, та зазначив, що один із підозрюваних у цій справі має звання Героя України.

У разі внесення застави на підозрюваного поклали низку зобов'язань, зокрема прибувати за викликом слідчого, повідомити про зміну проживання, здати паспорт для виїзду за кордон та не спілкуватися з потерпілим.

Слідство закидає фігурантам незаконне стеження та проникнення до автомобіля офіцера у ніч з 27 на 28 серпня 2026 року у Харкові.

Обставини інциденту та перевірка правоохоронців

За даними Офісу генерального прокурора, троє колишніх правоохоронців, які наразі є військовослужбовцями Сил оборони, підкинули в автомобіль Ширшина близько 30 пакетів із канабісом та речовиною PVP. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.

Олександр Ширшин одразу наголосив, що ніколи не вживав і не розповсюджував наркотики, а також повідомив про попередні випадки стеження за ним та проникнення невідомих до його будинку навесні.

У 16-му армійському корпусі стали на захист офіцера, схарактеризувавши його як принципову людину.

Начальник поліції Харківської області Петро Токар повідомив, що поліцейські, які 28 серпня зупинили автомобіль Ширшина і виявили заборонені речовини, пройшли службову перевірку та огляд на поліграфі. За результатами перевірки їхню причетність до фальсифікації доказів чи підкидання наркотиків спростовано.

Нагадаємо, що буквало напередодні ми писали про те, що трьом військовослужбовцям повідомили про підозру у справі про підкидання заборонених речовин Ширшину. Сам Олександр Ширшин очолив батальйон 47-ї бригади у липні 2024 року, а в травні 2025-го подав рапорт на звільнення через, за його словами, необґрунтовані рішення командування, що призводили до провалів і втрат.

Після цього Генштаб призначив перевірку. У серпні 2026 року суд скасував наказ про дисциплінарне стягнення Ширшина, визнавши його незаконним. Під час перевірки підтвердилися озвучені ним проблеми, а обставини можливого проступку військового належно не встановили.