У підконтрольних районах Чернігівщини підтримується нормальна життєдіяльність, – голова ОВА

У районах Чернігівської області, підконтрольних українській владі, повністю функціонують органи влади та підтримується нормальна життєдіяльність.

Про це заявив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі.

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За його словами, зокрема, у Ніжинському районі місцевою владою організовується навчальний процес та доступ до медичної допомоги, а спільно з волонтерами надається вся допомога переселенцям.

Жителі Ніжина та району, так само як і внутрішньо переміщені особи, забезпечуються харчовими продуктами, засобами гігієни, медичними препаратами, зокрема й інсуліном, дитячим харчуванням,

– зазначив Чаус.

У повному обсязі працюють лікарні району, які забезпечені медикаментами та харчами, а у кожен доступний старостат прибувають гуманітарні вантажі. Станом на сьогодні із 98 старостатів недоступні 16.

Голова Чернігівщини також повідомив, що наразі у Ніжинському районі зареєстровано 2426 внутрішньо переміщених осіб. Переважно – жителі Чернігова, Києва, Чернігівської області.

"У 7 населених пунктах району відсутнє повністю газопостачання, у 2 – частково, у 15 – відсутнє електропостачання. Мобільний зв'язок відсутній в 1 громаді, зв'язок Укртелекому – у 4, доступ до інтернету – у 3. На тимчасово окупованих територіях відновити мережі поки що немає можливості", – розповів він.

Окрім того, Чаус заявив про підтверджені факти терору мирного населення окупаційними військами на тимчасово захоплених територіях.

Підтверджено факти викрадення 2 посадових осіб місцевого самоврядування та 11 цивільних,

– підкреслив голова Чернігівської ОВА.

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