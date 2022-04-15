На підконтрольній Україні Донеччині перебуває близько 450 тисяч населення, – Кириленко

До повномасштабного вторгнення Росії та війни проти України у Донецькій області постійно проживало 1,86 мільйона людей.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, зараз на підконтрольній Україні Донеччині перебуває не більше 450 тисяч населення, включаючи Маріуполь.

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Говорити про Маріуполь складно

Водночас він повідомив, що з Маріуполя російські окупанти депортували близько 30-35 тисяч людей на непідконтрольні території або в Росію.

Але ця цифра може бути набагато більшою. Перевірити та уточнити ці дані достовірно поки неможливо,

– сказав Кириленко.

Евакуація з Донецької області кількісно послабилась через страх

На початку війни влада області закликала людей евакуюватись, бажаючих було багато. Водночас зараз значно менше людей залишають область. Причиною найчастіше є страх.

Фактор страху у людей присутній, особливо після трагедії 8 квітня на Краматорському вокзалі. Але більша частина населення вже покинула територію області і переїхала до більш безпечних регіонів,

– розповів Кириленко.

Влада Донеччини продовжує працювати над питанням евакуації та комунікації з людьми щодо необхідності залишити область. Мешканцям пояснюють, що ескалація бойових дій однозначно буде, тому евакуація – це про життя та здоров'я людей, їхніх близьких та рідних.

Ми проаналізували ситуацію після ударів по цивільних об'єкта та продовжили евакуацію і залізничним транспортом із додатковими заходами безпеки. Ми рухаємося кількома видами транспортами, автомобільним і залізничним також,

– додав очільник області.

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